Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Conte e Palladino per la partita di Serie A tra Napoli e Fiorentina, valida per la 28esima di campionato

La partita tra Napoli e Fiorentina sarà importantissima per la classifica di Serie A. Se da una parte Milan e Inter hanno sofferto e portato a casa la vittoria, dall’altra entrambe le squadre non vogliono rinunciare a tre punti fondamentali per la classifica del campionato.

La squadra di Antonio Conte non vuole staccarsi dalla scia dell’Inter, che con una partita in più ha allungato a +4 in classifica. I viola si trovano invece in settima posizione a quota 45 punti. Imperativo tornare nella zona coppe europee.

Insomma, la gara sarà molto importante per tutte e due le squadre, che in situazioni diverse hanno bisogno di punti per inseguire i propri obiettivi.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli vuole invertire la marcia delle ultime partite, infatti l’ultima vittoria degli azzurri risale al match contro la Juventus, più di un mese fa. Da allora, cinque gare senza trovare il successo, con quattro pareggi e la sconfitta a Como.

Dall’altra parte anche la Fiorentina viene da un momento altalenante, con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. I viola hanno vinto di misura l’ultima gara contro il Lecce grazie alla rete di Gosens, e dunque vogliono confermarsi.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa

FIORENTINA (3-5-2):De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodô, Fagioli, Cataldi, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Beltran, Gosens, Moreno, Richardson, Adli, Caprini