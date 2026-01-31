Napoli-Fiorentina, Di Lorenzo esce in barella: cos’è successo
Brutto infortunio per Di Lorenzo al 27′ di Napoli-Fiorentina: il capitano azzurro ha lasciato il campo in barella
Momento di grande apprensione al Maradona al 27′ minuto: il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è stato costretto ad abbandonare il campo in barella visibilmente dolorante.
Il difensore azzurro si è infortunato al ginocchio in occasione di un tentativo di contrasto con Fabbian. Di Lorenzo, infatti, ha appoggiato male il piede, rimanendo a terra per una brutta torsione della gamba.
Il capitano, come anticipato, è stato costretto a lasciare il campo in barella, lasciando il posto a Olivera. Attualmente, Di Lorenzo si trova negli spogliatoi, dove è sotto stretta osservazione dello staff medico.