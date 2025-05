Napoli, è già partita la festa scudetto | LIVE

Il racconto in tempo reale della festa scudetto del Napoli

Il Napoli ha vinto il quarto scudetto della sua storia all’ultima giornata, battendo per 2-0 il Cagliari nel match decisivo.

Subito dopo il triplice fischio è iniziata la festa in Piazza Plebiscito, mentre è esploso di gioia il Maradona, dove Di Lorenzo alzerà al cielo il titolo.

Festeggiamenti che proseguiranno presumibilmente fino a tarda notte, con l’intera città in festa.

Di seguito il racconto in tempo reale della notte della festa azzurra.

Napoli, il racconto della festa scudetto | LIVE

00:30 – Tra i due volte campioni d’Italia c’è anche Anguissa: “Questo scudetto è stato ancora più emozionante, perché arrivato all’ultima giornata e in una città che vive di calcio. Vincere qua è veramente bello, voglio bene ai tifosi”

00:24 – Continua la festa al Maradona, dove la squadra sta abbracciando i sui tifosi con un giro di campo

00:11 – È arrivato il momento di Di Lorenzo: il capitano azzurro alzerà al cielo il trofeo dello scudetto

00:02 – Mentre prosegue la premiazione dei giocatori del Napoli, da Parigi il grande ex Kvaratskhelia ha celebrato la vittoria dei suoi vecchi compagni con due Instagram Stories

23:45 – Inizia adesso la cerimonia di premiazione dei nuovi campioni d’Italia

23:25 – La festa del Napoli prosegue anche in sala stampa: i calciatori “invadono” la conferenza stampa di Conte per festeggiare col loro allenatore

23:20 – Anche Raspadori ha commentato la vittoria: “Io penso che sia stato il coronamento di una stagione in cui abbiamo sofferto tanto e lavorato tantissimo. Se arriva un traguardo così vuol dire che ce lo siamo meritato. Io penso che entrare nella storia ancora una volta e ancora di più sia unico e ora dobbiamo festeggiare perché non penso ci sia qualcosa di più bello in questo momento. È impossibile non avere percezione: l’arrivo allo stadio è stato uno dei momenti più emozionanti da quando sono qua. Potevamo solo scendere in campo e regalare un’emozione ai tifosi”

23:30 – Anche il presidente De Laurentiis ha preso la parola, parlando della soddisfazione per lo scudetto ma anche del futuro di Conte (qui le sue parole)

23:15 – Insieme ad Antonio Conte ha parlato anche il capitano Giovanni Di Lorenzo: “Io penso che il merito sia in primis del mister, dopo l’anno scorso Napoli aveva bisogno di lui per ritornare a livelli alti, in questo lui è un fenomeno- Siamo contenti che sia il nostro allenatore e il merito va a lui: solo lui poteva riportarci in alto. Due scudetti a Napoli come Maradona: se lo ho realizzato? No“.

23:08 – Il Napoli può festeggiare anche i premi individuali della Lega Serie A: McTominay premiato come giocatore dell’anno, Conte come miglior allenatore

23:00 – Spinazzola il primo a parlare ai microfoni di DAZN: “Quello di due anni fa era scritto da mesi, questo all’ultima giornata: tutta la settimana è stata piena di ansia e non vedevamo l’ora di scendere in campo”. Dopo di lui Politano: “Abbiamo capito che l’avremmo vinto dopo aver battuto atalanta, juve e inter: ci ha dato consapevolezza”

22:58 – Anche la Juventus si è unita ai complimenti al Napoli sempre con un post su X

22:53 – L’Inter, che chiude seconda dopo essersi arresa solo all’ultima giornata, ha fatto i propri complimenti al Napoli su X

22:48 – È già cominciata la notte azzurra in Piazza Plebiscito, dove subito dopo il triplice fischio i tifosi hanno dato il via alla festa tra cori e fuochi d’artificio.

