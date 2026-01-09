Napoli, nuovi contatti per Ferguson: si attende la decisione della Roma

Nuovi contatti per Ferguson: il Napoli attende la decisione della Roma sul classe 2004

Il Napoli di Antonio Conte si muove sul mercato per rafforzare il reparto offensivo. Se Lukaku è sempre più vicino al ritorno in campo e Hojlund è ormai una certezza, Lorenzo Lucca è potenzialmente in uscita.

In caso di partenza dell’ex Udinese, gli azzurri guardano in casa Roma per completare l’attacco. Più precisamente, come già raccontato, nel mirino c’è il classe 2004 Evan Ferguson, che finora non ha convinto Gasperini.

Nella giornata di oggi sono avvenuti nuovi contatti tra il club e l’entourage del giocatore, in attesa di capire se la società giallorossa deciderà di risolvere in anticipo il prestito con il Brighton.

Il Napoli, inoltre, per giugno è molto interessato anche al centrocampista Joao Gomes del Wolverhampton.