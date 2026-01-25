Napoli, la prima volta di Giovane: debutto contro la Juventus

Giovane fa il suo esordio con la maglia del Napoli

Nel big-match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, Giovane ha fatto il suo esordio con la maglia del Napoli.

Il calciatore si è appena trasferito dall’Hellas Verona alla squadra di Antonio Conte, che ha deciso di farlo entrare nella seconda metà della gara contro i bianconeri.

Nei 20 minuti disputati, l’attaccante brasiliano non è riuscito a incidere, ma avrà a disposizione tutta la seconda parte di stagione per esultare con la sua nuova squadra. Il risultato finale della partita di Torino dice 3-0 per la Juventus di Spalletti: a segno David, Yildiz e Kostic.