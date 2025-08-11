Napoli, riflessioni in corso per il ritorno di Elmas

Il Napoli sta riflettendo su un possibile ritorno di Eljif Elmas: dopo la parentesi in prestito al Torino, è un’ipotesi per il club azzurro

Dopo la stagione passata tra Lipsia e Torino, Eljif Elmas potrebbe tornare al Napoli.

Come riportato da Francesco Modugno di Sky Sport, gli azzurri stanno riflettendo sul suo nome come rinforzo per gli esterni, dunque al momento è un’ipotesi su cui il club sta ragionando.

Per lui sarebbe un ritorno dopo la parentesi dal 2019 al 2024 con la maglia del Napoli, compresa la vittoria dello Scudetto nel 2023. Elmas resta dunque un profilo da tenere in considerazione per il club azzurro.

Nella scorsa stagione il classe ’99 ha totalizzato 4 gol e 1 assist in 19 presenze tra Italia e Germania.