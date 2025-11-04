Fischi e applausi: l’umore del Maradona dopo Napoli-Sporting

Il Napoli non va oltre lo 0-0 con Eintracht Frankfurt e le reazioni dei tifosi al Maradona raccontano un percorso ancora in salita in Champions League.

Questa Champions continua a non decollare, e i tifosi al Maradona hanno sentito sulla pelle il pareggio della squadra. Dopo le sconfitte a Manchester e a Eindhoven – solo una vittoria, contro lo Sporting – il pareggio di stasera con l’Eintracht Frankfurt lascia il Napoli in un limbo, sospeso tra la voglia di crederci e la frustrazione per un percorso europeo che fatica a prendere ritmo.

Stavolta però la partita l’hanno giocata anche gli spalti. Il tifo ha provato a spingere, anche nei momenti bloccati del match, con cori continui e un sostegno a tratti caldo.

Si è respirata una tensione silenziosa, come se lo stadio volesse prima esplodere.

E al triplice fischio, quella tensione è venuta fuori. Per un attimo si sono sentiti dei fischi, misti a mormorii di delusione: la Champions pesa, e questa squadra lo sa.

Le reazioni dei tifosi al percorso del Napoli in Champions

Poi però, in seguito ai fischi, i giocatori si sono avvicinati alla Curva e il tifo organizzato ha risposto con applausi. Applausi che non cancellano le difficoltà, ma spingono la squadra ad andare oltre. E da lì il coro: “Vogliamo undici leoni”.

Mentre alcuni erano già fuori dallo stadio perché le loro aspettative erano alte, altri applaudivano i ragazzi in campo chiedendo risultati positivi, più di un pareggio.

Di Lorenzo e Conte: “Meritavamo di vincere davanti al nostro pubblico”

Mentre i tifosi lasciano lo stadio con qualche perplessità, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è sicuro di poter fare di più nelle prossime quattro sfide di Champions League: “Oggi è mancata la rifinitura, meritavamo di vincere davanti al nostro pubblico. Dobbiamo fare il massimo dei punti per andare avanti”.

Sembra invece scusarsi Antonio Conte con il pubblico che ha sempre difeso e al quale ha chiesto sempre supporto: “Lo spirito c’era. Noi faremo sempre di tutto per infiammare il Maradona e speriamo che anche loro continuino a farlo”.

A cura di Rosa Monopoli