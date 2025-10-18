Si giocherà regolarmente al Maradona Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League

Dopo la richiesta dell’Eintracht Francoforte di spostare la partita di Champions League contro il Napoli in campo, è arrivata la decisione a riguardo della UEFA, che ha negato la richiesta del club.

I tedeschi avevano chiesto questo provvedimento dopo che il prefetto di Napoli aveva vietato ai tifosi ospiti la trasferta per la gara della quarta giornata della League Phase per ragioni di sicurezza.

Così, era stato chiesto il campo neutro, spiegando le carenze organizzative e di sicurezza sarebbero da imputare allo stadio di Napoli, il Maradona.

Alla fine, però, il prossimo 4 novembre si giocherà regolarmente nel capoluogo campano.

Napoli-Eintracht, la posizione dei tedeschi

La posizione dell’Eintracht Francoforte l’ha spiegata Philipp Reschke, membro del consiglio d’amministrazione del club: “Gli approcci completamente diversi dei paesi partecipanti e delle federazioni nazionali alle partite ad alto rischio sono diventati un problema per i tifosi europei e per l’integrità delle competizioni europee per club. È inaccettabile che nella maggior parte dei casi i tifosi ospiti siano accolti come una cosa naturale nonostante le grandi difficoltà, mentre in altri siano esclusi dalle autorità nonostante circostanze e rischi identici“.

“Il regolamento UEFA – ha proseguito Reschke – non fornisce ai club che sono colpiti unilateralmente dai divieti ufficiali per i tifosi ospiti alcun mezzo per contrastare o compensare questa pratica. Il cambiamento sarà possibile solo se in futuro ai club ospitanti verrà attribuita una responsabilità congiunta per le restrizioni ufficiali e se questo modo di gestire le questioni di sicurezza non svantaggerà più unilateralmente i tifosi e le squadre ospiti”.