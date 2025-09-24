Edoardo De Laurentiis, vice presidente Napoli (Imago)

Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, si è espresso in maniera polemica sull’infortunio di Alessandro Buongiorno

In casa Napoli emerge un po’ di preoccupazione per quelle che sono le condizioni di Alessandro Buongiorno, uscito per infortunio durante la sfida di campionato contro il Pisa.

Ennesimo stop per il difensore ex Torino, che già lo scorso anno e all’inizio di questa stagione era stato costretto a rimanere ai box per problemi di natura muscolare e che difficilmente sarà a disposizione di Antonio Conte per il big match contro il Milan.

Un infortunio, quello riscontrato nella partita giocata contro il Pisa, di cui a detta del vice presidente azzurro Edoardo De Laurentiis sono responsabili la Lega Serie A e Stats Sport, l’azienda che si occupa del monitoraggio dei calciatori.

Il figlio di Aurelio si è sfogato sul proprio profilo Instagram, pubblicando un messaggio piuttosto polemico in merito alla situazione.

Napoli, le parole di De Laurentiis su Buongiorno

Il vice presidente dei campioni d’Italia ha dichiarato: “È inaccettabile non mettere a disposizione di professionisti e preparatori atletici i dati necessari: senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L’infortunio di Buongiorno rappresenta l’ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e Stats Sport.

La vergogna di chi non ha la dignità, di far lavorare professionisti, preparatori atletici. Senza dati strategici non si può avere la cognizioni su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo. L’infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare la Lega e Stats Sport…grazie“.