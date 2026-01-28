Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Chelsea

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Soirt a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di Champions League contro il Chelsea.

Il ds ha esordito parlando della situazione infortuni: “Sorridiamo per questa situazione che è meglio. Non è facile ma ce la giocheremo con i soliti“.

Il dirigente ha commentato anche gli sviluppi di mercato. Alla domanda su Sterling ha risposto: “Raheem è molto forte ma non gioca da tanto tempo, abbiamo parlato con lui durante l’estate ma la vedo difficile per ora, ha aspettative economiche importanti“.

Su Alisson invece: “Ci piace, ha qualità e spunti. Ma rispettiamo il giocatore che stasera si gioca la possibilità di entrare tra le prime 8, vediamo cosa succederà“.

“Partita fondamentale”

A Prime Video, Manna ha aggiunto: “C’è una grandissima atmosfera. È una partita fondamentale per il passaggio del turno. Siamo concentrati e speriamo di fare una buonissima partita, come abbiamo sempre fatto“.