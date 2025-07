Napoli, Di Lorenzo: “De Bruyne ci migliorerà. Con Conte possiamo vincere ancora”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria degli azzurri sul Catanzaro

Il Napoli vince la seconda amichevole estiva. Dopo il ko all’esordio contro l’Arezzo, gli azzurri hanno battuto il Catanzaro per 2-1.

La rete di Giacomo Raspadori e il primo gol di Lorenzo Lucca con il suo nuovo club hanno assicurato la vittoria alla formazione di Antonio Conte.

Al termine della sfida contro il Catanzaro, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Il terzino ha fatto il punto sulla preparazione della squadra.

Di Lorenzo ha parlato anche di Kevin De Bruyne, il grande acquisto dell’estate azzurra. Il capitano ha definito il belga “Un campione per qualità tecniche e caratteriali“.

Di Lorenzo: “Le sensazioni sono positive”

Giovanni Di Lorenzo ha esordito parlando della condizione fisica e mentale della squadra: “Le gambe stavano un po’ meglio oggi, abbiamo lavorato tanto, domani c’è l’ultima seduta di lavoro e poi ripartiamo. Ma siamo contenti, le sensazioni sono positive“.

Il capitano ha parlato anche dei rinforzi arrivati dal mercato e dell’utilità del ritiro a Dimaro: “I nuovi acquisti sono arrivati subito, il ritiro serve anche a conoscerci: si sono integrati subito, sono molto forti, c’è ancora tempo per lavorare“.

“De Bruyne ci migliora. Siamo felici di avere ancora Conte con noi”

Di Lorenzo ha speso alcune parole per il nuovo compagno di squadra De Bruyne: “Kevin è un campione per qualità tecniche e caratteriali. I campioni migliorano anche quelli che giocano con loro. Mi ha colpito la sua umiltà, sta studiando Napoli e il Napoli, questo la dice lunga su di lui. Il gruppo si sta formando: la base era buona, ci sono presupposti per fare bene“.

Il terzino del Napoli e della Nazionale ha fissato l’obiettivo dei campioni d’Italia in carica: “L’obiettivo è sempre crescere, far meglio della passata stagione: significherebbe rivincere lo scudetto e fare bene in coppa. Abbiamo un allenatore che sa cosa vuol dire vincere e ripetersi, saprà toccare le corde giuste. Siamo felici di avere ancora Conte con noi, c’è continuità e sa come stimolarci per non accontentarsi mai. Lo ha già fatto qui, lo farà ancora“.