Napoli, operazione al piede sinistro per Di Lorenzo

Di Lorenzo si opererà per un problema al piede sinistro che si aggiunge a quello al ginocchio. Il comunicato del Napoli.

I tempi di recupero per l’infortunio al ginocchio hanno cambiato i piani in casa Napoli. Di Lorenzo si opererà lo stesso. Il motivo riguarda un’altra problematica al piede sinistro che il terzino azzurro, di comune accordo col club, ha deciso di risolvere approfittando dello stop.

La diagnosi dopo il contrasto con Giovanni Fabbian, durante Napoli-Fiorentina, era stata quella di una distorsione di secondo grado (che implica una lesione parziale del legamento, ma non la rottura completa), i cui tempi di recupero standard si aggirano solitamente tra le 4 e le 6 settimane per la ripresa dell’attività agonistica.

Adesso Di Lorenzo si opererà per risolvere un altro fastidio al piede sinistro, quindi verranno valutati i tempi di recupero anche da questo tipo di problematica.

Di seguito, il comunicato del Napoli.

Il comunicato del Napoli

Il Napoli ha reso nota la decisione, presa di comune accordo col proprio capitano, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito.

“In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”.

Il messaggio social di Di Lorenzo

Il capitano del Napoli ha ringraziato i tifosi tramite un post sui propri canali social: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto”.

Di Lorenzo continua: “Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose. La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede. Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili. Il vostro capitano!”