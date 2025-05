Di Lorenzo: “Orgoglioso di essere il capitano del Napoli. Conte un fenomeno”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria del quarto Scudetto azzurro

Il Napoli vince il quarto scudetto della sua storia. Ieri, 23 maggio, i ragazzi di Antonio Conte si sono laureati Campioni d’Italia alla fine di un’incredibile lotta a distanza con l’Inter di Simone Inzaghi

Il successo per 2-0 dei nerazzurri a Como è stato inutile, vista la vittoria del Napoli contro il Cagliari al “Maradona”. Le reti di Scott McTominay e Romelu Lukaku hanno regalato il successo alla squadra di Conte.

Tra i protagonisti dello scudetto c’è il capitano Giovanni Di Lorenzo. L’ex Empoli è al secondo successo con la maglia napoletana dopo la vittoria del campionato di due stagioni fa con Luciano Spalletti in panchina.

Il terzino ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il triplice fischio. Il numero 22 ha parlato della vittoria della squadra, dell’importanza di Antonio Conte e dell’orgoglio di essere il capitano del Napoli.

“Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra”

Giovanni Di Lorenzo si è definito “orgoglioso” di essere il capitano del Napoli. Tra la sala stampa e il palco dove la squadra ha sollevato il trofeo della Serie A il difensore ha detto: “Ma che c***o abbiamo combinato! Quando si gioca a calcio, si vive per la vittoria e per alzare un trofeo, per regalare emozioni alla gente. Sapere che questo trofeo ha fatto felici un sacco di persone, vedere tutta la gente fuori dallo stadio”.

“Aver ricreato questa unione dopo un anno è bellissimo, e ci siamo meritati tutto questo. Sono orgoglioso di essere il capitano di una squadra forte e con due palle così“.

“Conte è un fenomeno”

Di Lorenzo ha celebrato Antonio Conte. Il difensore del Napoli ha attribuito all’allenatore i meriti della vittoria: “Conte ha detto che il merito è dei ragazzi, ma è di tutti e in primi è suo. Dopo l’anno scorso, questa squadra aveva bisogno di lui per tornare a livelli alti: in questo è un fenomeno, solo lui poteva riuscirci in poco tempo“.

Conte ha confermato di essere un vincente. Con la vittoria dello Scudetto alla prima stagione a Napoli, l’ex Tottenham si è laureato per la quinta volta Campione d’Italia da allenatore (3 volte con la Juventus, una con l’Inter e una con gli azzurri). Conte ha vinto anche la Premier League con il Chelsea.

Parola al centrocampo: le dichiarazioni di McTominay e Anguissa

Larga parte del merito del successo del Napoli va attribuito al centrocampo azzurro. Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa hanno parlato al termine della partita contro il Cagliari. L’ex Manchester United ha detto: “Difficile descrivere le emozioni che sto provando. I tifosi mi hanno dato tutto quest’anno. Dobbiamo tornare la prossima stagione, l’energia è troppo alta“.

Anguissa ha dichiarato: “Vincere così all’ultimo è straordinario. Sono emozionato, per una città così vincere è ancora più bello. Sono contento per i tifosi e per la mia famiglia. Voglio bene ai miei tifosi“.