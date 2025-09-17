Napoli, Di Lorenzo: “La Champions League ci era mancata”

Giovanni Di Lorenzo, Napoli (Imago)

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro il Manchester City

Il Napoli torna a giocare in Europa dopo un anno di assenza dalle coppe, e lo fa aprendo il proprio percorso in Champions League con una partita tutt’altro che banale.

I campioni d’Italia faranno infatti visita al Manchester City di Guardiola, in quella che è certamente la trasferta più ostica della prima fase.

Come di consueto, Antonio Conte alla vigilia ha presentato la sfida in conferenza stampa, venendo accompagnato dal capitano Di Lorenzo.

Il terzino azzurro ha parlato di quelle che sono le sensazioni della squadra a 24 ore dall’esordio europeo, del proprio momento di forma ma non solo.

“La Champions ci mancava”: le parole di Di Lorenzo a SkySport

Di Lorenzo ha cominciato l’intervista parlando così: “La Champions ci era mancata e siamo contenti di esserci tornati. Lo scorso anno abbiamo lavorato duramente per tornare a fare queste partire. Siamo contenti di giocare questo tipo di partita. De Bruyne? Sarà contento di tornare qui e di tornare a giocare in questo stadio dove ha avuto serate bellissime. Sono sicuro che avrà l’accoglienza che si merita“.

Il capitano del Napoli ha poi continuato: “Affrontiamo una squadra di livello altissimo e lo scorso anno ci è mancato il confronto con questo tipo di squadra. Domani capiremo a che punto siamo del percorso. Con Donnarumma abbiamo scherzato molto su questa partita. Sono contento di ritrovarlo domani sera“.

Napoli, la conferenza stampa di Antonio Conte

Di Lorenzo ha cominciato la conferenza stampa parlando del Manchester City: “C’è voglia ed entusiasmo per il ritorno in questa competizione. Vogliamo confrontarci con il Manchester City e con tutte le altre big europee. Siamo contenti di essere tornati e faremo del nostro meglio“.

Il capitano del Napoli ha poi continuato soffermandosi sulla gara che dovrà fare: “Cercherò di fare la mia partita: quando ci sarà da difendere lo farò e farò del mio meglio anche quando ci sarà da attaccare. Proverò a dare il mio contributo anche dava“.

Il difensore azzurro si è espresso anche su De Bruyne: “Kevin sin dal primo giorno si è presentato con grandissima umiltà. È un grandissimo campione. Avrà un’accoglienza bella e se la merita”.

Per concludere Di Lorenzo ha parlato delle possibili insidie della gara di domani: “Veniamo a giocarci la nostra partita con le nostre armi ma sapendo che ci saranno momenti in cui dovremo difendere e momenti in cui dovremo soffrire. Ci sarà da sbagliare il meno possibile perché a questo livello se sbagli qualcosa vieni punito. La squadra ha fatto una preparazione giusta alla partita, una preparazione seria. Siamo curiosi di vedere a che livello siamo“.