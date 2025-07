Le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul calciomercato e in vista della prossima stagione

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport direttamente dalla sede del ritiro azzurro a Dimaro, in Trentino Alto Adige.

Diversi i temi toccati dal numero uno degli azzurri. Non solo calciomercato estivo, i prossimi obiettivi e l’andamento delle trattative.

Anche lo stato della squadra e il rapporto con Antonio Conte, confermato sulla panchina azzurra dopo la vittoria dello Scudetto.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni del presidente del Napoli, a partire dai due nuovi acquisti: “Quelle per Lucca e Beukema sono state due trattative rapide, quando uno desidera un calciatore va dritto alla meta. Quando prendiamo nuovi giocatori io tremo sempre fin quando il medico non ci chiami e dica che è tutto a posto.”



Le parole di Aurelio De Laurentiis

Il presidente ha poi parlato del centrocampista belga: “De Bruyne mi ha colpito la sua serietà e professionalità, è uno che guarda dritto al futuro. Migliore acquisto della mia gestione? Io sono contento di tutti gli acquisti che faccio. Anche Manna è stato un grande acquisto, è un ottimo direttore sportivo e conosce tutti i giocatori. Lo stesso vale per Conte, è uno che non sbaglia.”

Si è spostato poi al di fuori del campo di calcio, analizzando i vari problemi delle società e non solo: “Il calcio è estremamente indebitato, vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. Vedo grande confusione e mancano i grandi imprenditori. Sono sempre stato contrario ai fondi, sono di passaggio, c’è qualcosa che non funziona. Non ci sono abbastanza risultati economici da alimentare 20 squadre. Per quanto riguarda la Federcalcio, credo che sappiano lavorare e che se il governo ascoltasse di più le loro richieste e quelle dei presidenti, si andrebbe dritti a un successo maggiore.”