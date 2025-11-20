Aurelio De Laurentiis, presidente Napoli (Imago)

Aurelio De Laurentiis e il Napoli sono stati rinviati a giudizio per l’accusa di falso in bilancio legata agli acquisti di Manolas e Osimhen

Il Napoli, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato del club Andrea Chiavelli sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma per falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Al centro del procedimento il filone delle plusvalenze fittizie, nonché le questioni relative alle trattative con Roma e Lille per gli acquisti di Manolas – nel 2019 – e Osimhen, arrivato invece nel 2020. Nello specifico, nella trattativa che portò l’attaccante in Italia vennero coinvolti Karnezis e i tre giovani Manzi, Liguori e Palmieri.

Come riferito da Sky Sport, inoltre, i campioni d’Italia non rischiano nulla a livello sportivo: scongiurata dunque la possibilità di ricevere delle penalizzazioni in classifica o delle squalifiche. Il processo, in ogni caso, avrà inizio il 2 dicembre del 2026 – tra oltre un anno.

I legali del presidente De Laurentiis hanno commentato la decisione del giudice affermando: “Siamo assolutamente stupiti. L’accusa, i pubblici ministeri hanno evidenziato nella requisitoria che in questa vicenda il Napoli non ha ricevuto nessun vantaggio“.

Aurelio De Laurentiis (IMAGO)

Il comunicato del Napoli

Intanto, è arrivato il comunicato di risposta del club azzurro che recita: “LA SSCN esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio deciso dal GUP di Roma. Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell’operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La stessa accusa ha correttamente riconosciuto, nel corso della propria requisitoria, che la SSCN non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate.

La società è serena e fiduciosa rispetto agli esiti del procedimento giudiziario, che comincerà tra oltre un anno – con la prima udienza fissata per il 2 dicembre 2026 – dove certamente la verità sulla vicenda verrà ristabilita. Da sottolineare, inoltre, che in relazione a una contestazione perfettamente sovrapponibile derivata dal medesimo fascicolo di indagine, i pubblici ministeri di Milano hanno già richiesto l’archiviazione del procedimento per l’Inter”.