De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio

Come riportato da Ansa il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è rinviato a giudizio per falso in bilancio.

Secondo quanto raccolto da Ansa, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Oltre al Presidente del Napoli, i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo anche per la società calcistica e per Andrea Chiavelli, braccio destro del patron.

Al centro del procedimento ci sono presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019.

Preso in considerazione anche l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

