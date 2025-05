Napoli, De Laurentiis: “Futuro Conte? Gli allenatori non vanno obbligati”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari, che ha regalato lo scudetto agli azzurri

Il Napoli festeggia il quarto scudetto della sua storia. Gli azzurri battono il Cagliari e si assicurano il titolo dopo una sfida durata fino all’ultima giornata con l’Inter. I nerazzurri sconfiggono il Como in trasferta, ma non basta: la squadra di Conte chiude a +1 questa stagione.

Dopo il match che ha consegnato il campionato al Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di DAZN.

Si tratta del secondo scudetto della sua gestione, arrivato a distanza di due anni da quello vinto sotto la guida di Luciano Spalletti.

Di seguito le dichiarazioni complete di De Laurentiis dopo la vittoria dello scudetto.

Napoli, De Laurentiis: “Siamo pronti a seguire Conte come un condottiero”

Il presidente azzurro ha cominciato così: “Dire quattro è un bel numero e non è facile, speriamo sia l’inizio di una continuità che cerchiamo di portare al sud. Non era facile, ma quando ho conosciuto Conte alle Maldive e siamo stati anni fa a nuotare insieme mi ha colpito la sua mentalità, e lo scorso novembre ho cercato di portarlo a Napoli subito, ma mi ha risposto ‘non abbiamo fatto la squadra, fammi venire a giugno così faremo qualcosa di importante’ e ce l’ha fatta“.

Ha proseguito parlando di Conte e del suo futuro: “Mai dire mai, gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro. Napoli è Napoli e merita rispetto, e se uno vuole mettersi a disposizione come l’ha fatto quest’anno, siamo rutti pronti a seguirlo come un condottiero, mi farebbe molto piacere se l’anno prossimo si cimentasse con la Champions, che è veramente qualcosa di importante da quando l’hanno modificata“.

“Napoli ti regala sempre il massimo”

De Laurentiis ha continuato così: “Abbiamo raccolto il Napoli in tribunale l’abbiamo portato a questi livelli, forse la gente se lo dimentica: i giovanissimi e i bambini che prima non c’erano al seguito del Napoli oggi indossano i colori del Napoli e io ne vado orgoglioso“.

Ha concluso: “Napoli non è una città matrigna, è una città che ti regala sempre il massimo della vita, bisogna saperla cogliere, altrimenti rimani ai margini nella tua isolata mentalità. I napoletani riescono sempre a uscirne vincenti. De Bruyne? Non cominciamo a fare domande indiscrete, stiamo lavorando per fare una squadra ancora più forte, senza togliere nulla a coloro che ci ha portato qua, aggiungeremo molti ragazzi di grandissimo livello“.