Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio CRC. Il patron azzurro ha parlato del quarto scudetto del club, di Antonio Conte e del nuovo centro sportivo.

De Laurentiis ha dichiarato che la società investirà sulle infrastrutture per gli allenamenti e per ristrutturare alcune sezioni dello stadio “Diego Armando Maradona”.

Il presidente ha parlato di Conte: “È un grandissimo allenatore e ha un contratto di tre anni“. Queste le dichiarazioni di De Laurentiis alla radio locale.

Il patron ha anche esaltato la tifoseria del “suo” Napoli, definita “dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo” uomo in campo.

De Laurentiis: “Siamo al lavoro per il nuovo centro sportivo”

Nella sua intervista a radio CRC Aurelio De Laurentiis ha esordito dicendo: “Dobbiamo riprenderci il ruolo che nel mondo ci spetta“. Sulla festa scudetto il presidente del Napoli ha detto: “Bus scoperto? Era stata una richiesta già nel terzo scudetto, è quanto appassiona di più i napoletani“.

Il patron azzurro ha parlato degli investimenti del club: “Champions? Non posso promettere nulla. Abbiamo due problemi importanti ora, però, ovvero il centro sportivo e lo stadio: due tasselli che porteranno via fatica, denaro ed investimenti. Per il centro sportivo dobbiamo assolutamente iniziare i lavori a settembre, perché dobbiamo lasciare Castel Volturno“.

“Conte straordinario, ha ancora 3 anni di contratto”

De Laurentiis ha anche parlato dello stadio di casa: “Allo Stadio Maradona c’è un problema fondamentale: non possiamo avere una distanza così colossale dal campo di calcio. A Napoli abbiamo la fortuna di avere un pubblico che vale il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo uomo in campo: se fosse vicino al campo sarebbe anche il ventesimo. Io sto studiando i costi per la riattivazione del terzo anello“.

Il presidente ha concluso parlando di Antonio Conte: “State sereni, è un grandissimo allenatore ed un uomo straordinario. Questa mattina andrà probabilmente a fare una preghiera per il piccolo Daniele e questo mi ha riempito di gioia. Ha un contratto di tre anni“. De Laurentiis ha svelato che il prossimo martedì la squadra farà una gita speciale: “Martedì andremo dal Papa“.