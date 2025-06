Le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, su Antonio Conte e sul mercato che faranno gli azzurri

Terminato il campionato che li ha visti diventare Campioni d’Italia per la quarta volta nella loro storia, il Napoli ha iniziato a programmare la prossima stagione.

Prima di tutto, il club convinto Antonio Conte a restare sulla panchina del club azzurro.

Dopodiché, De Laurentiis e tutti gli altri componenti stanno definendo i ritiri estivi e il mercato del futuro.

Proprio a margine dell’evento dedicato ai ritiri ha parlato il presidente del Napoli, che ha esposto un suo pensiero su Antonio Conte e sul futuro.

Napoli, le parole di De Laurentiis su Conte e il mercato

Il presidente degli azzurri ha parlato della stagione conclusa e dei meriti da attribuire ad Antonio Conte: “La grande capacità di Conte è stata quella di saper fronteggiare le difficoltà, che in una stagione ci possono stare. Merito suo se siamo arrivati così in fondo e abbiamo vinto uno scudetto che forse qualcuno ha sottovalutato. C’è stato un campionato incredibile: il Bologna molto forte, la Lazio, la Roma cambiata con Ranieri, oltre alle solite note. 82 punti non vogliono dir nulla, una volta noi siamo arrivati a 91 senza vincere“.

Per poi fare il punto sul mercato: “Siamo attivi, ma prima di un mese non sapremo nulla. Nelle ultime settimane ci avete fatto comprare almeno 70 calciatori“.