Napoli, De Laurentiis: “Conte è una garanzia, lo asseconderò in tutto ciò che vorrà fare”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis – IMAGO

Le parole di Aurelio De Laurentiis dopo l’incontro che ha sancito la permanenza di Antonio Conte in azzurro

Il Napoli può esultare: Antonio Conte ha deciso che rimarrà anche per la prossima stagione sulla panchina campana.

L’allenatore azzurro ha preso la decisione definitiva al termine dell’incontro con la dirigenza andato in scena nel pomeriggio di giovedì.

Al termine di questo, il presidente De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole.

Napoli, le parole di De Laurentiis

De Laurentiis ha affermato: “Ci aspetta una stagione importante. Una Coppa Italia da protagonisti, una Champions nuova per noi, una Supercoppa. Uno scudetto da difendere. Conte è una garanzia, lo asseconderò in tutto ciò che vorrà fare per aumentare la forza del Napoli e per i migliori risultati“.