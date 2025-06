Napoli, De Laurentiis: “Scudetto? Non esiste un film che possa fare numeri così”

Le parole del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis agli Stati Generali della Cultura della Campania

In occasione degli Stati Generali della cultura della Campania, evento organizzato presso il Teatro Bellini di Napoli, è stato intervistato il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Il Presidente del Napoli ha iniziato così la sua intervista: “Gli Scudetti del Napoli sono un bagno di mutuo regalo con un popolo. Quando abbiamo fatto la sfilata sul lungomare, la Rai ha registrato 70 milioni di spettatori in un’ora e mezza. Non esiste film che possa fare numeri simili in così poco tempo”.

De Laurentiis ha poi parlato dell’importanza del cinema nella sua vita: “Ho avuto successo nel Calcio Napoli grazie alla disciplina appresa nel cinema. Lì si producono beni immateriali attraverso un processo industriale: una scuola straordinaria, che ti insegna a curare ogni dettaglio, a non lasciare nulla al caso”.