De Laurentiis vince il premio di miglior presidente della Serie A 24/25

Le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione del Gran Gala del Calcio

Serata di premiazioni a Milano in occasione del Gran Gala del Calcio, evento in cui vengono premiati i migliori giocatori del campionato di calcio italiano.

Tra i presenti, c’è anche Aurelio De Laurentiis, che è intervenuto ai microfoni a meno di 24 ore dalla vittoria sulla Roma che ha portato gli azzurri in vetta alla classifica (a pari punti con il Milan).

Il numero uno del Napoli è stato premiato come miglior presidente della scorsa stagione di Serie A grazie anche allo scudetto vinto.

Di seguito le dichiarazioni di ADL: “Noi dovremmo cominciare il campionato in un momento e chiuderlo anzitempo, se fossimo meno società. Così ci sarebbe tutto il tempo per far giocare le Nazionali.”

De Laurentiis: “Dovremmo fare gli Stati generali del calcio”

Il Presidente del Napoli ha poi affrontato alcune tematiche che rappresentano una problematica per la Serie A: “Non conta il numero di società ma la qualità di esse. C’è un grande errore, che pochi considerano: le retrocessioni. Le squadre hanno paura a investire”.

Per poi concludere con una proposta: “Bisognerebbe fare gli stati generali del calcio, così vediamo i proprietari dei fondi che non compaiono mai”.