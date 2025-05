De Laurentiis su Conte: “Il nostro condottiero. Gli auguro di continuare a vincere”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato durante la cena organizzata dagli azzurri per festeggiare lo scudetto

Aurelio De Laurentiis celebra la squadra e Antonio Conte. Il presidente del Napoli ha parlato del campionato, della reazione della squadra durante i momenti di difficolta e ha sottolineato come l’allenatore sia riuscito a risolvere i problemi sorti nel corso della stagione.

“Conte un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia, è riuscito attraverso tanti incidenti e infortuni a fare di necessità virtù. Lui ci ha portato fino in fondo facendoci vincere il secondo scudetto in tre anni“. Questo l’elogio del patron azzurro all’allenatore ex Juventus e Inter.

De Laurentiis ha proseguito con un augurio e un ringraziamento ad Antonio Conte: “Io mi auguro che nella sua vita professionale continui sempre a mietere successi, perché è un uomo che merita rispetto e merita il successo. Perché è un uomo che vive con impegno la quotidianità. Grazie Antonio“.

L’allenatore ha ringraziato la società e la squadra per l’impegno dimostrato lungo l’intera stagione. Conte si è detto emozionato del clima e della gioia di Napoli.