Napoli-De Bruyne, da sistemare alcuni dettagli sui diritti d’immagine

Slitta ancora la firma del centrocampista belga

Slitta ancora la firma di Kevin De Bruyne con il Napoli. Restano da sistemare alcuni dettagli tra il centrocampista belga e il club azzurro, legati ai diritti d’immagine.

Dopo le nove stagioni la maglia del Manchester City, il futuro del classe ’91 potrebbe essere in Italia. In questi anni, l’ex Wolfsburg ha contribuito ai successi dei Citizens con ben 108 gol e 177 assist in 422 partite.

Nella giornata di oggi 4 giugno, De Laurentiis ha svelato: “L’operazione De Bruyne è nata tre mesi fa. È un fuoriclasse anche in età avanzata. Un tassello in una squadra che dovrà essere potenziata perchè avremo quattro competizioni“.