Napoli, anche De Bruyne torna in campo contro il Torino
Dopo Anguissa, anche De Bruyne è tornato in campo dopo il lungo stop che lo aveva tenuto fuori per diversi mesi
Non solo Anguissa: la partita contro il Torino è stata l’occasione del ritorno in campo anche per Kevin De Bruyne, entrato al 79′ al posto di Alisson Santos, autore della prima rete della serata.
Il centrocampista belga si era fermato lo scorso 25 ottobre, subito dopo aver realizzato il rigore del vantaggio contro l’Inter: una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra che lo aveva costretto anche all’operazione.
Ancor prima del suo ingresso in campo, il Maradona aveva iniziato a scaldarsi: un boato crescente dagli spalti, esploso definitivamente nel momento in cui Alisson Santos ha lasciato il posto a De Bruyne.
Poco dopo, è entrato anche Romelu Lukaku: per la prima volta i due in campo insieme con la maglia del Napoli.