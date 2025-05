Napoli-De Bruyne, Manna a Manchester nelle scorse settimane: c’è apertura

Il Napoli vuole portare De Bruyne in Serie A: Manna al lavoro da più di un mese per il centrocampista belga. Le ultime novità.

Il Napoli è al lavoro per acquistare Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è in scadenza di contratto con il Manchester City e a giugno sarà libero di trasferirsi a parametro zero.

Per convincerlo il direttore sportivo azzurro Manna nelle scorse settimane è stato a Manchester per presentare il progetto sportivo al giocatore e capire le sue richieste.

De Bruyne ha aperto al trasferimento ma sta valutando con la famiglia e il suo entourage. Sulle sue tracce ci sono infatti anche tante altre squadre dalla Premier League e non solo e il giocatore non vuole fare scelte affrettate.

Il Napoli spera nel sì definitivo per poi passare ai dettagli economici dell’affare, consapevole dei tempi dell’operazione.

Napoli, le ultime novità su De Bruyne

Il Napoli sta quindi spingendo per convincere il giocatore e sta facendo il massimo per fargli capire quanto potrebbe essere importante e determinante in una realtà come il Napoli, soprattutto in vista della prossima Champions League.

Il club azzurro è quindi al lavoro per il giocatore da più di un mese.