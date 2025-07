Napoli, De Bruyne: “Voglio dimostrare di poter giocare ancora ad alto livello”

La presentazione di Kevin De Bruyne come nuovo giocatore del Napoli

Nonostante sia arrivato solo da qualche giorno, a Napoli sono già tutti pazzi per Kevin De Bruyne.

In occasione del ritiro azzurro a Dimaro, dove nella giornata di ieri – 18 luglio – ha tenuto la conferenza stampa anche Antonio Conte, Kevin De Bruyne si è raccontato e ha tenuto la sua presentazione come nuovo giocatore del Napoli.

Il calciatore belga ha iniziato la sua conferenza stampa sui motivi che lo hanno spinto a scegliere Napoli: “Dal punto di vista della competitività per me è il posto migliore. Il Napoli ha dimostrato le sue qualità l’anno scorso. Sarà totalmente diverso dall’Inghilterra, io mi sento ancora competitivo e voglio dimostrare di poter giocare ancora ad alto livello”

Ha poi continuato sulle aspettative per la Serie A: “Ci sono tante squadre forti, speriamo di fare un bel percorso, così come in Champions e in Coppa Italia. Credo che la Serie A sia molto competitiva e sono entusiasta di iniziare.”

Le parole di Kevin De Bruyne

Il centrocampista belga ha poi continuato a parlare del progetto del Napoli: “Il club mi ha proposto un progetto ambizioso. Vuole essere competitivo e ha fatto già altri acquisti importanti. Non sono più tanto giovane ma mi sento di poter dare ancora tanto.” Ha poi parlato del suo rapporto con Lukaku: “Ho chiamato sia Romelu che Mertens per avere dei pareri sull’ambiente. Alla fine comunque è stata una mia decisione, presa con la mia famiglia. Romelu è rimasto contento della mia scelta, lo conosco da quando avevo 13 anni, ci lega una forte amicizia e ciò ha sicuramente influenzato sulla decisione.”

Ha poi continuato sul numero 10 assegnatogli per l’allenamento: “Sono rimasto sorpreso all’inizio perchè sapevo che il numero era stato ritirato. Per me resta un onore ma non credo che mi dia più responsabilità, quando giochi per un club del genere le responsabilità le hai già a prescindere. Maradona è una leggenda e ha fatto la storia di questo club ma io sono Kevin De Bruyne: voglio dare gioie alla tifoseria ed essere me stesso.” Ha poi continuato: “Il Napoli, così come altre società, mi ha presentato il suo progetto e l’ho valutato il più allettante. Ha sicuramente influenzato anche lo stile di vita”

De Bruyne: “Non vedo l’ora di giocare la Champions con il Napoli”

Kevin De Bruyne ha continuato la sua conferenza stampa di presentazione parlando del suo nuovo allenatore: “Con Conte ancora non ho parlato molto, abbiamo fatto solo due sedute di allenamento, ci sarà l’occasione. Lo conosco perchè ha allenato diversi anni in Inghilterra al Chelsea e al Tottenham. Credo di poter imparare tanto da lui, è uno dei migliori allenatori degli ultimi 10 anni. Credo che per inizio campionato sarò pronto.” Ha poi continuato sulla Champions League: “Ho disputato questa competizione per dieci anni e non vedo l’ora di giocarci con il Napoli. Speriamo di fare un bel cammino”.

Ha poi parlato del ruolo in cui preferisce giocare: “Le posizioni in campo si studiano prima della partita e a seconda dell’avversario, dipende tutto dall’interpretazione dello spazio. Ciò che è importante sono le fasi di possesso o non possesso, il calcio cambia, non saprei quale sarebbe la posizione migliore.” Ha concluso poi sulla sua volontà di imparare la lingua italiana: “Riesco a capire qualche parola di italiano, ho intenzione di prendere delle lezioni. Datemi tempo e farò anche delle interviste in Italiano”