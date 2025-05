Kevin De Bruyne (IMAGO)

Kevin De Bruyne può essere considerato un nuovo giocatore del Napoli: domani, domenica 1 giugno, lo scambio dei documenti

Una settimana da sogno per il Napoli: prima il trionfo in campionato, poi la conferma della permanenza di Antonio Conte e adesso l’arrivo di Kevin De Bruyne.

È infatti praticamente fatta per il trequartista belga, che arriverà a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Manchester City.

Domani, 1 giugno, il club azzurro scambierà i documenti con i legali del classe 1991, che a quel punto avrà il via libera per poter svolgere le visite mediche.

Visite che potrebbero essere programmate già per lunedì o, in caso di ritardi, per quando il trequartista rientrerà dalla nazionale.

De Bruyne-Napoli, le ultime

Kevin De Bruyne sarà quindi il primo colpo di mercato del Napoli campione d’Italia, un acquisto per mantenere alta la qualità della rosa, dato che l’obiettivo dei campani per il prossimo anno è quello di riconfermarsi.

Tutto fatto per il passaggio in Italia del belga, per il quale nella giornata di domenica il Napoli e i legali del calciatore scambieranno i documenti. Poi sarà il momento delle visite, e di conseguenza anche della tanto attesa ufficialità.