Kevin De Bruyne, centrocampista del Man City (Imago)

Kevin De Bruyne ha dato apertura totale al trasferimento al Napoli: l’ultima parola ora spetta a De Laurentiis

Il Napoli si avvicina sempre più a Kevin De Bruyne. L’affare, che fino a poche settimane fa sembrava solamente un sogno, adesso entra nella fase calda.

Il calciatore belga ha infatti sciolto tutte le riserve dando totale apertura al possibile trasferimento in azzurro, ritenendo la proposta del club azzurro soddisfacente anche a livello familiare.

Ora si entra nel vivo della trattativa, con le parti che devono trovare la quadra dal punto di vista economico: il trequartista, che sta per salutare il Manchester City, ha infatti fatto delle richieste più dettagliate e importanti che sta a De Laurentiis accettare.

Il pallino ora è quindi dalla parte del club azzurro, che ha in pugno il giocatore.

De Bruyne-Napoli: le novità

Come detto, quindi, se nelle ultime settimane c’era fiducia in aumento per poter ricevere il sì del belga, adesso di fatto De Bruyne ha dato apertura totale al progetto azzurro.

L’ultimo scoglio è rappresentato dagli accordi economici, ma a questo punto il pallino della trattativa è in mano al Napoli.