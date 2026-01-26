Napoli, David Neres si è operato. Le parole del brasiliano sui social: “È andato tutto bene”

L’esterno del Napoli ha postato su Instagram una fotografia dopo l’operazione: “È andato tutto bene”

“È andato tutto bene”. Da Londra, David Neres tranquillizza i tifosi del Napoli dopo l’intervento alla caviglia. L’esterno brasiliano ha postato una fotografia su Instagram aggiornando i supporters azzurri.

“Grazie a mia moglie, ai medici e ai fisioterapisti” ha scritto Neres sul suo profilo social. Il giocatore aveva rimediato un problema alla caviglia durante la sfida contro la Lazio lo scorso 4 gennaio.

Neres è stato tra i protagonisti del Napoli in questa prima parte di stagione. Prima dell’infortunio, il brasiliano aveva raccolto 25 presenze, 6 gol e 4 assist.

L’esterno è stato il trascinatore della squadra di Antonio Conte verso la vittoria della Supercoppa Italiana. David Neres ha deciso la finale contro il Bologna con una doppietta, a cui si aggiunge un gol nella semifinale contro il Milan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Neres Campos (@davidneres)