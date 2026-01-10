Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, David Neres salta la sfida contro l’Inter: non recupera dal problema alla caviglia

Redazione 10 Gennaio 2026

L’esterno brasiliano, costretto al cambio al minuto 70 della sfida contro la Lazio, non recupera per il match contro l’Inter 

David Neres non ci sarà contro l’Inter. L’esterno del Napoli è stato costretto al cambio al 70′ della sfida contro la Lazio a causa di un problema alla caviglia.

Il giocatore ha evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che lo ha obbligato al forfait contro l’Hellas Verona. Antonio Conte dovrà così fare a meno dell’esterno anche nel big match di San Siro.