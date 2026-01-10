Napoli, David Neres salta la sfida contro l’Inter: non recupera dal problema alla caviglia
L’esterno brasiliano, costretto al cambio al minuto 70 della sfida contro la Lazio, non recupera per il match contro l’Inter
David Neres non ci sarà contro l’Inter. L’esterno del Napoli è stato costretto al cambio al 70′ della sfida contro la Lazio a causa di un problema alla caviglia.
Il giocatore ha evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che lo ha obbligato al forfait contro l’Hellas Verona. Antonio Conte dovrà così fare a meno dell’esterno anche nel big match di San Siro.