L’esterno del Napoli ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia nel match contro la Lazio

Brutte notizie per il Napoli. David Neres ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia durante il match contro la Lazio. L’esterno brasiliano è uscito dolorante al minuto 70.

Oggi, 4 gennaio, il Napoli ha battuto la Lazio 0-2. Le reti di Spinazzola e Rrahmani hanno regalato altri 3 punti agli azzurri. Il match è stato segnato da ben 3 cartellini rossi, rimediati da Noslin (doppio giallo), Marusic e Mazzocchi, con gli ultimi due che hanno ricevuto il cartellino rosso dopo una rissa.

Il Napoli ha ottenuto la dodicesima vittoria stagionale in campionato. Attualmente McTominay e compagni occupano il secondo posto in classifica (in attesa dell’Inter, impegnato contro il Bologna), con 37 punti in 17 gare.

Al termine della partita il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis si è complimentato con la squadra. “Bella vittoria! Continua la striscia positiva di Conte e della squadra. Bravi tutti!”, queste le parole del patron del Napoli.

