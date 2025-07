Napoli, i convocati per il ritiro estivo a Dimaro

Il Napoli inizia la preparazione alla nuova stagione calcistica: i convocati azzurri per il ritiro estivo a Dimaro

I Campioni d’Italia iniziano a porre le basi per la stagione che verrà.

Presto infatti il Napoli sarà nella sede estiva di Dimaro Folgarida (in provincia di Trento) per sostenere il ritiro e iniziare la preparazione per la stagione 2025/2026.

Tra i convocati scelti da Antonio Conte per il suo ritiro figurano i nuovi arrivi De Bruyne e Noa Lang, ma anche diversi giovani.

Di seguito, la lista dei nomi azzurri diramata dal Napoli.

Napoli, i convocati per il ritiro

Ecco i nomi che figurano in una nota ufficiale del Napoli e che prenderanno parte al ritiro estivo di Dimaro Folgarida: Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin.