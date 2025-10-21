Napoli, Conte: “È importante che chi gioca dall’inizio dia segnali”

Le parole di Conte a pochi minuti dalla sfida europea in Olanda

A pochi minuti dalla sfida esterna contro il PSV, Conte ha parlato così a Sky Sport: “McTominay gioca: va benissimo così. Chi ha la possibilità di giocare dall’inizio è importante che dia segnali. Lucca è un giocatore che sta cercando di alzare il livello. Meglio non aver rischiato Højlund, ma per Lucca è una grande opportunità”.

Cosa servirà contro il PSV? “Sarà importante l’approccio. Affrontiamo una squadra forte: bisognerà fare grande attenzione. In base alla partite faremo delle scelte, se ce ne sarà bisogno”.