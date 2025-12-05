L’allenatore del Napoli Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus

Dopo le sfide di Coppa Italia, rispettivamente contro Cagliari e Udinese, Juventus e Napoli si affronteranno in Serie A domenica 7 dicembre alle 20:45.

L’attenzione della sfida sarà soprattutto sugli allenatori, entrambi ex della partita.

Antonio Conte, in vista del big match, non prenderà parte alla conferenza stampa, così come successo già prima di Roma e Atalanta.

L’ultima volta che l’allenatore del Napoli ha parlato ai giornalisti alla vigilia di una partita è stata contro il Torino, oltre un mese e mezzo fa.