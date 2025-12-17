Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan: le sue parole

La Supercoppa Italiana ormai è alle porte: Napoli e Milan si sfideranno nella prima semifinale domani, 18 dicembre, alle ore 22 locali (20 italiane).

Alla vigilia del match, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, esordendo così: “Durante l’anno ci sono sempre situazioni più o meno positive. Inevitabile, quello che dico sempre è che l’importante è continuare a lavorare e affrontare la vittoria e la sconfitta più o meno allo stesso modo. Nella sconfitta devi analizzare il perché. Quando giochi ogni tre giorni succede, non fai in tempo a goderti la vittoria”

Sul recupero di Lobotka: “Ha giocato 30 minuti a Udine, il suo era un problemino ora risolto ed è pronto per giocare. Elmas è super intelligente e si adatta, ma ci sono inevitabili caratteristiche e posizioni nelle quali si esprime meglio. Continuiamo su questa strada”. Sul rientro di Lukaku: “Non ha minuti nelle gambe, dobbiamo essere bravi ad aspettarlo. Il fatto che sia rientrato in gruppo ci aiuta per carisma come Di Lorenzo e i più anziani. Bisognerà avere pazienza e vedere cosa diranno i test fisici”.

Sul format ha proseguito: “Una bella esperienza per me e i calciatori, tutti quanti noi vogliamo vivercela bene e prolungare il soggiorno fino a lunedì”. Di seguito le dichiarazioni complete.

Napoli, le parole di Conte

Sul tifo verso la squadra presente in gran numero anche in Arabia Saudita: “Sicuramente trovare tifosi del Napoli anche qui è una bella sensazione. Inevitabile che più il club va all’estero più si fa conoscere. Noi cerchiamo di essere attrattivi”.

Sulla partita contro i rossoneri: “Quando si incontrano squadre come il Milan affronti grandi calciatori e allenatori. C’è voglia di vedere il livello che riusciamo a raggiungere, questo tipo di partite devono essere una spinta a dare il massimo”.

Infine ha chiuso commentando: “Non conosco le percentuali della vittoria con le mie squadre, vincere piace a tutti. Cercare la vittoria anche nella maniera giusta, meritandola, è quello che vogliamo fare”.