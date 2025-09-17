Napoli, Conte: “Veniamo qui con grande umiltà e con la voglia di capire il nostro livello”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City

Il Napoli torna a vivere le notti magiche della Champions League. Dopo un anno di assenza, gli azzurri sono tornati nella massima competizione europea.

Il primo avversario dei ragazzi di Antonio Conte sarà il Manchester City. Gli inglesi, reduci dalla vittoria per 3-0 nel derby di Manchester, saranno ospiti del Napoli al “Maradona”.

Il match avrà un sapore speciale per Kevin De Bruyne. Il belga, infatti, sfiderà per la prima volta da avversario quel City che lo ha consacrato nella storia del calcio.

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions del “suo” Napoli. Ecco le parole dell’allenatore

“Vogliamo vedere se stiamo crescendo e se stiamo facendo passi in avanti”: le parole di Conte a SkySport

Antonio Conte ha esordito dicendo: “È sempre una bella emozione perché parliamo della competizione europea più importante e ti fa tornare in stadi fantastici come questo. A livello europeo per me è la prima volta qui all’Etihad. Sicuramente sarà una partita difficile perché veniamo a giocare in casa del Manchester City che ha vinto tutto in questi ultimi anni. Parliamo di un top club con un top allenatore. Noi veniamo qui con grande umiltà e con la voglia di capire il nostro livello. Vogliamo vedere se stiamo crescendo e se stiamo facendo passi in avanti“.

L’allenatore del Napoli ha proseguito così: “La mia soddisfazione maggiore è il cercare di ampliare anche le conoscenze. La prima cosa è riuscire a non sacrificare alcuni calciatori bravi per le proprie idee. Io prima ero molto sulle mie idee e sul mio modulo ma dallo scorso anno e con l’arrivo di De Bruyne sto cambiando. Quello che chiedo ai ragazzi è di continuare a essere coraggiosi“.

Napoli, la conferenza stampa di Antonio Conte

Antonio Conte ha cominciato la conferenza parlando così: “Noi dallo scorso anno abbiamo iniziato un processo coi ragazzi, da inizio stagione partimmo da alcune certezze. Andiamo avanti con un progetto che prevede ciò che state vedendo. Abbiamo iniziato l’anno scorso e stiamo continuando a lavorare. Per continuare questo processo, dobbiamo continuare la strada che stiamo percorrendo. Snaturare la squadra non fa per me“.

L’allenatore del Napoli ha poi continuato soffermandosi su Meret: ” Ha recuperato, si è allenato oggi con noi ed è a disposizione. È pronto dopo la problematica di Firenze, che comunque c’era il rischio di creare un danno. Era un po’ com’era successo a Neres prima della sosta, dove a volte ci sono situazioni dove è meglio non rischiare perché rischi di perdere per un mese il calciatore“.

L’ex Chelsea si è espresso anche su Hojlund: “Conoscevo il calciatore perché giocava all’Atalanta. Ha grandi potenzialità. Ha soli 22 anni e ha una grande carriera davanti a sé. Sento che è molto felice di fare questa nuova esperienza. Mi ha detto: “Si, sono pronto, voglio giocare per voi, per il Napoli”. Per me l’obiettivo è migliorarlo e farlo crescere per farlo diventare un grande attaccante“.

Conte ha concluso parlando di McTominay: “Lo conoscevo già, l’ho sfidato in Inghilterra per due volte. Conosco le grandi potenzialità di questo giocatore e mi chiedevo come mai non dominasse in Inghilterra. C’è stata la possibilità di portarlo a Napoli e onestamente ho pensato a primo impatto: ‘Non ci credo!. Si sta divertendo con noi, per uno come lui, che è cresciuto nello United, forse hai bisogno di cambiare dopo tanti anni e provare un’altra cosa. Siamo super felici di averlo, è un calciatore fantastico e un grande uomo“.