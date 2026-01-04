Antonio Conte, allenatore Napoli

Le parole dell’allenatore al termine della gara contro la Lazio

Termina 2-0 per la squadra di Conte la gara dell’Olimpico tra Lazio e Napoli.

La squadra di Conte è riuscita a passare in vantaggio al 13′ grazie la gol di Spinazzola. Sempre nel primo tempo è arrivato il raddoppio di Amir Rrahmani al 32′.

Questa l’analisi di Antonio Conte nel postpartita a Dazn: “Devo fare i complimenti ai ragazzi, non abbiamo fatto giocare la Lazio. Con la palla abbiamo avuto un livello molto alto“.

Ha poi parlato dell’infortunio di David Neres: “Bisognerà aspettare gli accertamenti di domani per vedere cosa ha. Speriamo non sia nulla di grave perché stiamo affrontando tante defezioni“.

Napoli, le parole di Antonio Conte

Conte ha poi proseguito: “Inevitabile che quando si preparano le partite si cerca di esaltare le caratteristiche dei propri giocatori. L’interpretazione della gara è stata eccezionale, se avessimo fatto un gol in più anche non sarebbe stato uno scandalo, ci manca un pochino di cinismo. Difficilmente qualcuno guardando tutte le assenze avrebbe potuto pensare a questo. Stanno arrivando vittorie contro squadre forti”.

Infine ha concluso: “Mercato? Non tocco argomenti come questo, l’anno scorso con Kvara mi sono portato sfortuna. Abbiamo chi si occupa di questo, io faccio l’allenatore e devo ottimizzare le risorse”.