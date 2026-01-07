Le parole di Antonio Conte dopo il pareggio del Napoli per 2-2 contro il Verona di Paolo Zanetti al Maradona

Il Napoli di Antonio Conte pareggia a sorpresa contro il Verona in casa. Dopo essere andati sotto per 2-0 a causa dei gol di Frese e Orban, gli azzurri hanno rimontato con McTominay e Di Lorenzo, senza però riuscire a portare a casa i tre punti.

Al termine della sfida l’allenatore del Napoli si è soffermato su diversi temi a partire dalla sfida appena conclusa.

“Non c’è solo delusione. Sono partite che rischi di perdere, ci sono stati questi due episodi negativi per noi in cui potevamo fare meglio. Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi avrebbero potuto ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi. Anche su Hojlund, non so dove si sarebbe dovuto mettere il braccio, cosa deve fare? Amputarselo? Diventa difficile così, ma andiamo avanti”, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Antonio Conte.

Napoli, le parole di Conte

L’allenatore azzurro ha poi ammesso: “Favorita? A me non interessa parlarne, poi sulle mie parole scatenate un putiferio. Sappiamo di affrontare una squadra forte che in due anni ha giocato due finali di Champions League. Andremo lì con voglia e determinazione, cercando di dare sempre il massimo, sapendo che ci sarà sempre grande attenzione mediatica”.

Conte, in vista dell’Inter ha poi aggiunto: “Non ho detto nulla di strano, ma solo fatto dei complimenti a Inter, Milan e Juventus. Non ho detto nulla di negativo, ma solo ricordato la storia di questi tre top club. Se dico qualcosa sugli arbitri succede un putiferio, se lo fanno gli altri nulla. Capisco di essere un personaggio mediatico, ma questa cosa mi capita solo in Italia, in Inghilterra no”.