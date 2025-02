Napoli, Antonio Conte

Le parole dell’allenatore degli azzurri dopo il pareggio contro l’Udinese

Per la seconda settimana consecutiva il Napoli rallenta, e non approfitta del passo falso dell’Inter.

Solo 1-1 per gli azzurri contro l’Udinese, che ha disputato una grandissima gara al Maradona.

La squadra di Conte allunga di poco sui nerazzurri, raggiungendo quota 55 punti. Il distacco ora è di soli 4 punti, in attesa che Lautaro e compagni affrontino la Fiorentina.

Nel post partita, Conte ha parlato ai microfoni di DAZN.

Napoli, le parole di Conte

Prima di tutto, l’allenatore degli azzurri ha voluto commentare la prestazione e quelli che secondo lui sono stati i motivi per cui non è arrivata la vittoria: “Le difficoltà della partita sono state quelle di non concretizzare occasioni importanti e dopo il gol far rientrare subito in partita l’Udinese, queste sono state le due fasi cruciali. Al 70’ ho voluto dare energia nuova per aumentare alcune situazioni offensive. Ho la possibilità di fare 5 sostituzioni e le ho fatte, non bisogna aspettare sempre l’85’. È un peccato perché penso che meritassimo di più“.

Poi ha continuato: “Noi nel primo tempo abbiamo creato tanto, ho visto le statistiche. È stata una partita in cui noi abbiamo avuto il pallino del gioco e abbiamo calciato di più, ma bisogna concretizzare. Detto questo, ci sta il pareggio con l’Udinese, che ha ottimi giocatori di cui sentiremo parlare perché andranno in squadre importanti. Avevano un giocatore come Lucca che è dominante e siamo stati bravi a evitare eventuali ripartenze”.

Antonio Conte, allenatore del Napoli (Imago)

“Occasione persa”

Per concludere, Conte ha espresso il proprio rammarico per la mancata vittoria: “È un’ulteriore occasione persa per fare punti per arrivare in Europa, ma ci sta pareggiare con l’Udinese. Poi non dobbiamo confondere la realtà, noi stiamo facendo qualcosa di veramente straordinario, fidatevi. I ragazzi oggi sono usciti stremati, è il nono risultato utile consecutivo, stiamo facendo qualcosa di sicuramente straordinario”.

In conferenza, poi, ha aggiunto: “La richiesta era di entrare in Europa, poi se riusciamo a entrare dalla porta principale è tanto di guadagnato. Oggi ci troviamo in una posizione di classifica che dà lustro a tutti, e noi dobbiamo cavalcare quest’onda sapendo che più stiamo in cima e più ci vogliono buttare giù“.

