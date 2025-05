Napoli, Conte: “Stessa visione con il club, si continua perché siamo persone serie”

Antonio Conte, allenatore del Napoli (Imago)

Antonio Conte rimane sulla panchina del Napoli: le parole dell’allenatore azzurro

Una giornata d’entusiasmo per il Napoli, culminata con l’annuncio della permanenza di Antonio Conte.

L’allenatore pugliese ha confermato la propria decisione dopo l’incontro con la dirigenza andato in scena nel pomeriggio di giovedì.

A dare la comunicazione ufficiale della scelta di Conte, poi, è stato proprio Aurelio De Laurentiis tramite il proprio profilo X.

Nel frattempo, l’allenatore azzurro ha anche rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Napoli, le parole di Conte

Prima di tutto Conte ha dichiarato: “Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club, per valutare l’annata e per capire se ci sarà la stessa visione per il futuro, la stessa visione per conseguire vittorie. La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie“.

Poi, invece: “Ci siamo parlati, abbiamo valutato la stagione, le cose positive e negative. Aver festeggiato uno Scudetto è stato bello e incredibile. C’è voglia di continuare a costruire basi solide per il Napoli, nella stessa direzione per rendere orgogliosi i napoletani“.