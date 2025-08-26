Napoli, Conte: “Vedo il ritorno delle tre big. Allegri? Non sarà una sfida singola”

Antonio Conte, allenatore Napoli (Imago)

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport

Un ottimo inizio di Serie A per il Napoli, che esordito battendo 0-2 il Sassuolo al Mapei Stadium. Gli azzurri si confermano così tra i favoriti per la vittoria dello Scudetto, a maggior ragione dopo aver trionfato nella passata stagione.

Non è però dello stesso avviso Antonio Conte, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport di quelle che sono le gerarchie del campionato e non solo.

Innanzitutto l’allenatore del Napoli ha parlato di come è arrivata la sua squadra ai nastri di partenza del campionato: “Abbiamo fatto un buon ritiro. All’inizio tutte le squadra hanno bisogno di un po’ di tempo per carburare, lo sappiamo, però abbiamo lavorato bene in ritiro”.

Sulla favorita per la vittoria finale ha spiegato: “Questo sarà un campionato molto equilibrato. Vedo il ritorno delle tre grandi, per l’Inter non si tratta di un ritorno, l’anno scorso ha fatto molto bene e da anni è sempre lì e fa sempre stagioni importanti. C’è sicuramente il ritorno delle altre due big, che hanno rose importanti e attrezzate per fare bene. Noi dovremo cercare di fare il nostro meglio e alla fine si tireranno le somme”.

Napoli, le parole di Conte

Sul ritorno di Allegri, con cui ha condiviso diversi intrecci di mercato, ha dichiarato: “Non sarà una sfida singola. Ci sono venti squadre e tutti ci sfidiamo, è tutti contro tutti. Penso sarà un campionato molto entusiasmante ed equilibrato, ognuno dovrà fare la propria parte. Allegri cercherà di fare del suo meglio per il Milan e io cercherò di farlo per il Napoli”.

Sul rapporto con la città e l’ambiente: “Napoli sente molto il calcio, c’è grande passione. Sappiamo che il risultato del Napoli sposta anche gli umori della gente di Napoli e dei nostri tifosi. Noi dobbiamo essere bravi a conviverci, sia nei momenti positivi che negativi. A volte ci sono degli eccessi, come succede nei posti dove c’è tanta passione. Come dico sempre non dobbiamo avere niente da recriminare a fine partita. Questo il tifoso lo vede e lo percepisce, dobbiamo dare sempre tutto, anche se a volte non basta per vincere”.