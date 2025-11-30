Napoli, Conte: “Con questo spirito supereremo tutte le difficoltà”

Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la partita contro la Roma, valida per la 13esima giornata di Serie A

Il big match della 13esima giornata, che ha visto opporsi Roma e Napoli, si è concluso sul risultato di 0-1.

Decisivo ai fini del risultato è stato il gol di Neres. Con questo risultato la squadra di Conte sale a 28 punti in classifica, a pari punti con il Milan in testa

L’allenatore degli azzurri, dopo il triplice fischio del match, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Conte ha cominciato dicendo: “In Inghilterra tutti lo fanno di prendersi una settimana e non allenare, quindi le prossime volte lo rifarò. Ho un grande staff e devo dare respiro anche alla mia famiglia, a me stesso e alle persone che stanno a Castel Volturno”.

Il commento di Conte sulla vittoria

L’allenatore ha poi aggiunto: “Venire a Roma e farlo con personalità non era semplice. Ho chiesto questo ai ragazzi, e loro lo hanno fatto. Viviamo un momento con grandi indisponibilità, che durerà ancora per un po’, spero che ai giocatori che abbiamo adesso non succeda nulla. Abbiamo anche cambiato sistema di gioco perché abbiamo solo due centrocampisti, oltre a Elmas che è un jolly e Vergara, che sicuramente troverà spazio”.

Sul post X di De Laurentiis (“Una grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero“) ha ammesso: “Si riferiva a me? (ride, ndr) Sono contento per i ragazzi perché è un momento da elmetto, mantenere questo standard è incredibile ma con questo spirito supereremo tutte le difficoltà. Abbiamo portato a casa 3 vittorie importanti mandando un messaggio a noi stessi: se vogliamo possiamo”.