Napoli, Conte: “Espulsione? Succede a tanti allenatori. Si vede che qualcosa non funziona”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli nel prepartita del recupero di Serie A contro il Parma di Cuesta.

Il Napoli torna a pensare al campionato dopo il pareggio nel big match contro l’Inter di domenica scorsa, ma senza Antonio Conte. Per lui due giornate di squalifica, motivo per cui a dirigere la squadra sarà Stellini contro il Parma.

Nel prepartita della gara contro la squadra di Cuesta, nonostante ciò, ha parlato proprio Conte iniziando dalla prestazione dei suoi a Milano: “Ho detto alla squadra che dovevamo voltare pagina, c’era poco tempo di recupero. Una buona prestazione quella di Milano, ma il calendario incalza”.

Pur non volendone parlare, poi, l’allenatore del Napoli ha commentato l’espulsione contro l’Inter: “Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, si vede che qualcosa non funziona. Pensiamo alla partita”

Poi, su Hojlund: “Rasmus è migliorato tantissimo da quando è arrivato, l’ho detto subito che intravedevamo grandi potenzialità. Normali che questi ragazzi abbiamo poi bisogno di trovare persone che li migliorano, quindi il nostro compito è cercare di farli diventare più forti”. E su Neres: “Ha fatto un mezzo allenamento, non è detto che possa entrare. Se è sicuro al 100% entra, sennò sta tranquillo. Non sappiamo se può fare un pezzo di partita”