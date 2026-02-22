Il Napoli scende in campo alla New Balance Arena per sfidare l’Atalanta. Ecco le dichiarazioni di Conte alla vigilia del match

La coperta si accorcia partita dopo partita, ma il Napoli non perde di vista l’obiettivo. Oggi, 22 febbraio alle ore 15:00, gli azzurri scenderanno in campo contro l’Atalanta.

Alla “New Balance Arena“, la formazione di Conte – decimata dagli infortuni – proverà a strappare punti preziosi nella casa nerazzurra. Il Napoli è reduce dal pareggio per 2-2 contro la Roma.

Un pari ricco di emozioni e di soddisfazioni, dato che i giallorossi sono una delle squadre più pericolose della Serie A. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Conte ha commentato le aspettative sul match: “Sicuramente sarà una partita dove ci vorrà tanta energia, ci sono due squadre che non lesinano energie durante la partita. Vogliamo dominare, non siamo quel tipo di squadra che aspetta e riparte“.

Conte ha proseguito parlando delle condizioni di McTominay e De Bruyne: di seguito le sue dichiarazioni complete.

Le parole di Conte su McTominay e De Bruyne

L’allenatore azzurro ha concluso così, commentando i rientri dei due centrocampisti: “Per il discorso dei recuperi dovete parlare con i dottori, McTominay non lo vedo in campo con noi dalla partita con il Genoa, ha un’infiammazione al tendine però non si capisce quando potrà rientrare. Dovete parlare esclusivamente col reparto medico, posso dire quello che mi riferisono i dottori. Dalla partita con il Genoa Scott non si è mai allenato con noi“.

“De Bruyne è un discorso a parte, state vedendo Lukaku quanta fatica fa per recuperare, facciamo dei discorsi che secondo me non c’entrano niente. Non penso ci siano tempi di recupero brevissimi così come non lo sono per Romelu, sono infortuni gravi che speri non capitino. Bisogna vedere sempre quando rientrano e come rientrano“.