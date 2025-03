Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro il Milan

Lo scudetto e la qualificazione in Europa: erano questi due gli obiettivi coinvolti nel big match del Maradona tra il Napoli e il Milan.

Gli uomini di Antonio Conte, infatti, dovevano inseguire l’Inter, che nel pomeriggio ha battuto l’Udinese 2-1, e allungare sull’Atalanta, uscita sconfitta nella gara delle 15:00 contro la Fiorentina.

Quelli di Conceicao, invece, dovevano rispondere alle vittorie delle squadre in lotta per l’Europa e avvicinarsi alla Lazio, aspettando il risultato dei biancocelesti contro il Torino.

Alla fine la gara è finita 2-1 per gli azzurri grazie alle reti di Politano e Lukaku e la rete di Jovic. Nella consueta intervista post partita Antonio Conte ha commentato la prova del suo Napoli contro il Milan (Clicca qui per le parole di Conceição).

Conte sull’Inter: “Per me dovrebbe fare un campionato a parte”

Conte ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Dopo quel primo tempo in cui avevamo dominato dopo però siamo calati, abbiamo avuto un po’ di timore nel tenere questo risultato. Questo ci lascia in scia con l’Inter. Non dimentichiamo che il Milan è un’ottima squadra e a gennaio ha fatto un grande mercato. Oggi però ho dovuto prendermi dei rischi anche a causa dell’assenza di McTominay“.

L’allenatore del Napoli ha poi continuato: “Il prossimo turno è difficile con il Bologna. Dopo otto mesi di lavoro sarebbe folle non credere in qualcosa di straordinario. Sappiamo benissimo che davanti c’è una corazzata come l’Inter. Per me è una squadra che farebbe un campionato a parte non solo in Italia ma anche in Europa. Per noi sarà fondamentale recuperare tutti i giocatori perché solo così potremo dire la nostra“.

Le parole di Antonio Conte

L’ex Chelsea si è anche soffermato sul suo futuro : “Il mio inserimento a Napoli è stato perfetto, sopra le aspettative. Sono stato accolto fin da subito benissimo. Mi sentivo in debito con il tifoso napoletano per la mia accoglienza, è stata la prima volta che mi hanno dato così tanto senza ricevere nulla prima. Dobbiamo essere consci di star facendo qualcosa di straordinario, abbiamo partecipato a una sola competizione quest’anno. Adesso dobbiamo essere feroci. Il presente significa altre 8 partite, poi penseremo al futuro“.

Infine ha concluso: “Oggi non era facile: giocare dopo l’Inter che va 6 punti di distanza e soprattutto giocare contro una signora squadra. Oggi si potevano mettere delle basi importanti per l’Inter per allungare la distanza. Sulla carta tutte le partite sono difficili. Abbiamo dato una risposta importante ma dovremmo riuscire a gestirla ancora meglio“.