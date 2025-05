Napoli, Conte: “Ho poco da rimproverare ai miei per quello che hanno fatto. C’è comunque amarezza”

Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, dopo la gara di campionato contro il Genoa di Patrick Vieira

Vincere per tornare al primo posto in solitaria e riportarsi a +3 dall’Inter di Simone Inzaghi: questo era l’obiettivo del Napoli contro il Genoa.

Gli uomini di Antonio Conte erano chiamati a rispondere a quelli di Simone Inzaghi, che hanno vinto contro il Torino la gara delle 18:00.

Gli azzurri arrivavano alla gara dopo la vittoria lo scorso weekend con la rete di Raspadori contro il Lecce. Alla fine la gara è terminata 2-2 con le reti di Lukaku e Raspadori per gli azzurri, l’autogol di Meret e il gol di Vasquez per i rossoblù.

Nel post partita Antonio Conte ha commentato la prova del suo Napoli contro il Genoa di Patrick Vieira.

Napoli, l’intervista post partita di Conte

Conte ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Hanno fatto due tiri in porta e due gol. Capitano anche questo tipo di partite, in cui ti tirano due volte in porta e ti fanno due gol. Quando si subisce gol si può fare di meglio. Ci dispiace perché è una partita che dovevamo vincere per quello che abbiamo prodotto. Rimane l’amarezza. Mi infastidisce il non vincere all’inizio o in mezzo al campionato, pensiamo non farlo nella parte finale. Ho poco comunque da rimproverare ai miei per quello che hanno fatto“.

L’allenatore del Napoli ha poi continuato: “In questo momento c’è amarezza perché non meritavamo di pareggiare e perdere punti così. Ci siamo giocati il bonus che avevamo. Dobbiamo vincere le prossime due, c’è poco da fare. Dobbiamo fare sei punti se vogliamo vincere il campionato“.

“Stiamo andando sempre oltre i giri del nostro motore”: le parole di Conte

L’ex Chelsea si è anche soffermato su: “Anche oggi abbiamo perso un altro pezzo, Lobotka. È tutto l’anno che abbiamo cercato la soluzione migliore”.

Conte ha concluso parlando di: “Gli ultimi due step rappresentato un traguardo che all’inizio non era prevedibile. Tagliare il traguardo sarebbe qualcosa di bello e incredibile. Questa gente lo merita, che ha seguito sempre il Napoli con entusiasmo e passione. Penso che comunque stiamo andando in generale oltre a quello che possiamo fare. A questi ragazzi va sempre detto grazie per quello che stanno facendo“.