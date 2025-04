Napoli, Conte: “Il nostro obiettivo iniziale era dare fastidio e lo stiamo facendo”

Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, dopo la gara di campionato contro l’Empoli di Roberto D’Aversa

Il Napoli puntava a continuare la corsa scudetto contro l’Inter di Simone Inzaghi, uscito vittorioso dalla gara di sabato contro il Cagliari.

Gli azzurri arrivavano alla gara dopo il pareggio di lunedì scorso contro il Bologna al Dall’Ara per 1-1.

Alla fine la gara è terminata 3-0 con gli uomini di Antonio Conte che si portano a 3 punti dai nerazzurri.

Proprio Antonio Conte ha commentato la prova del suo Napoli nella consueta intervista post partita dopo la gara contro l’Empoli.

Napoli, l’intervista post partita di Conte

Antonio Conte ha cominciato l’intervista parlando del rapporto tra Lukaku ed Esposito: “Seba ha esordito con noi, con Lukaku che gli lasciò calciatore un rigore. Sta crescendo davvero bene. Seba è un calciatore da tenere in considerazione. Romelu si è fatto prendere anche dalla simpatia“.

L’allenatore del Napoli ha poi continuato: “Credo che oggi abbiamo disputato una buona partita. L’Empoli è una squadra che crea delle difficoltà. Sono molto organizzati e mi sorprende che stia lottando per non retrocedere. Non dimentichiamoci poi che oggi avevamo anche due squalifiche. Questa è una squadra che sta rispondendo alle difficoltà. Oggi il secondo tempo siamo stati straripanti per levare anche qualche dubbio“.

“Siamo lì a tre punti dall’Inter e stiamo facendo qualcosa di impensabile”: le parole di Conte

L’ex Chelsea si è poi soffermato sulla crescita: “Io penso che la squadra sia cresciuta tantissimo. Ho rivisto la partita che avevamo fatto a Empoli e la squadra è una lontana parente rispetto a quella. Siamo migliorati in tutto. Lì abbiamo vinto anche non giocando benissimo. Io vedo oggi il Napoli ed è una squadra completamente diversa”.

Antonio Conte ha concluso parlando della lotta scudetto: “Siamo lì a tre punti dall’Inter e stiamo facendo qualcosa di impensabile. Il nostro obiettivo iniziale era dare fastidio e lo stiamo facendo. Qualcuno dovrebbe anche ringraziare il Napoli per tenere ancora vivo questo campionato”.

La conferenza stampa di Conte

Conte in conferenza stampa: “Mancano 6 partite. Stiamo facendo qualcosa di bello, impensabile. Diamo possibilità a tutti di fare trasmissioni e vendere giornali perché il campionato è aperto, altrimenti staremmo parlando di campionato già chiuso. Quindi solo per questo ci dovete ringraziare (risate generali, ndr)”.