Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Napoli Antonio Conte, alla vigilia della partita contro lo Sporting Club

Il Napoli torna a giocare un match di Champions League in casa dopo l’assenza della scorsa stagione. Al “Maradona” arriva lo Sporting Club, e alla vigilia Antonio Conte presenta la gara ai microfoni di Sky Sport, prima della conferenza stampa.

“Partita importante contro un’ottima squadra, lo Sporting ha vinto il campionato portoghese. Insieme a Benfica e Porto rappresenta l’élite del calcio portoghese. Contro il Manchester City abbiamo perso, ma è stata una partita particolare con l’espulsione di Di Lorenzo. Abbiamo pochissimo tempo per prepararci, siamo tornati tardi da Milano: ieri chi ha giocato ha recuperato” ha esordito l’allenatore azzurro.

Da De Bruyne alla ricerca del primo successo in Champions, Conte affronta diversi temi.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli, Conte: “Con il Milan abbiamo dominato”

L’allenatore ha proseguito così: “Sconfitta? Abbiamo analizzato benissimo la partita, visto che avevamo tempo e chi doveva recuperare dalla partita non ha fatto chissà che allenamento. Le conclusioni sono che abbiamo fatto meglio in questa partita che in quelle dell’anno scorso con il Milan, solo che le avevamo vinte soffrendo. Abbiamo giocato dominando, però non siamo stati così attenti come lo siamo stati in passato, dobbiamo essere più bravi e migliorare in determinate situazioni“.

Conte ha parlato anche delle condizioni di Spinazzola e Olivera: “Ieri hanno fatto allenamento a parte, vedremo oggi: se c’è da rischiare, bisogna rischiare perché non abbiamo grandi alternative, l’alternativa potrebbe essere Elmas terzino“.

Ha commentato, infine, la situazione di De Bruyne dopo le parole del post partita con il Milan: “Non è una questione di situazioni di un giocatore, chi mi conosce sa il mio punto di vista su determinati comportamenti. Sta a me ripristinare la situazione e ribadire alcuni concetti, in modo che una volta la concedi e la seconda volta no“.